Attentato a Salman Rushdie | gli islamisti | come i mafiosi | non dimenticano

(Di sabato 13 agosto 2022) ...riferisce il seguente episodio accaduto poco dopo la pubblicazione nel febbraio 2006 sul quotidiano ...

riotta : Orribile attentato a #SalmanRushdie a nord di New York ricorda quanto feroce resti la minaccia del terrorismo fonda… - AntonioOpallo61 : RT @riotta: Orribile attentato a #SalmanRushdie a nord di New York ricorda quanto feroce resti la minaccia del terrorismo fondamentalista.… - LaraFacco : RT @festletteratura: Salman Rushdie partecipò alla prima edizione di Festivaletteratura. Era il 1997 e il rischio di un attentato alla sua… - albertmistral : RT @Radio1Rai: ?? L'aggressione a Salman Rushdie. Gravi le condizioni dello scrittore dopo l'intervento. Nel video la polizia arriva nell'ab… - Radio1Rai : ?? L'aggressione a Salman Rushdie. Gravi le condizioni dello scrittore dopo l'intervento. Nel video la polizia arriv… -

La notizia dell'Rushdie ci impone alcune riflessioni semplici, ma anche risolutive. La storia è nota: il 14 febbraio 1989, l'ayatollah Khomeini aveva invitato tutti gli autentici musulmani a ...La fatwa controRushdie risale al 1989, quando l'ayatollah Khomeini condannò a morte lo ...proprio come chi di fronte alle stragi di mafia si affanna a "prendere le distanze" " a ogni...Tre milioni di dollari. Un anno dopo la pubblicazione dei «Versi satanici», il capolavoro di Salman Rushdie, l’Ayatollah Khomeini, a capo della rivoluzione islamica che in ...Un agente gli ha fatto da scudo, preso l’assalitore: un 24enne del New Jersey. L’intellettuale operato d’urgenza ...