Atalanta, mercato (finora) deludente. E dove sono i soldi di Pagliuca? (Di sabato 13 agosto 2022) Gasperini nella nota conferenza stampa all’Accademia dello Sport aveva dettato una specie di agenda Draghi che riassunta in tre punti chiedeva: chiarezza, rimaniamo così senza essere competitivi, puntiamo sui giovani oppure rinforziamoci con un paio di fuoriclasse, come già era avvenuto con Ilicic e Muriel. Metteva le mani avanti cercando una via di uscita onorevole? Luca Percassi rispose con un eloquente “Con il mister parliamo ogni giorno”. Alla fine il solito dilemma di ogni lunga “liaison” ha messo a confronto la ragione con il cuore risolto da quel “Rimani a Bergamo”, scandito dalla Curva in occasione dell’ultima partita con l’Empoli, come dichiarato dal mister. A quindici giorni dallo stop al mercato Gasp non sembra essere stato molto ascoltato, seppur rispetto al passato risicato nelle dichiarazioni, perché una politica di scelte e non di giocatori non si ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Gasperini nella nota conferenza stampa all’Accademia dello Sport aveva dettato una specie di agenda Draghi che riassunta in tre punti chiedeva: chiarezza, rimaniamo così senza essere competitivi, puntiamo sui giovani oppure rinforziamoci con un paio di fuoriclasse, come già era avvenuto con Ilicic e Muriel. Metteva le mani avanti cercando una via di uscita onorevole? Luca Percassi rispose con un eloquente “Con il mister parliamo ogni giorno”. Alla fine il solito dilemma di ogni lunga “liaison” ha messo a confronto la ragione con il cuore risolto da quel “Rimani a Bergamo”, scandito dalla Curva in occasione dell’ultima partita con l’Empoli, come dichiarato dal mister. A quindici giorni dallo stop alGasp non sembra essere stato molto ascoltato, seppur rispetto al passato risicato nelle dichiarazioni, perché una politica di scelte e non di giocatori non si ...

