Atalanta, la lista dei calciatori eleggibili da Gasperini per il campionato: out Ilicic (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco la lista dei calciatori scelti da Gasperini per le gare di campionato dell’Atalanta L’Atalanta ha diramato la lista dei venticinque calciatori eleggibili da GianPiero Gasperini per le gare di campionato. Ci sono Freuler, Malinovskyi e Palomino, mentre Josip Ilicic è stato lasciato fuori. Ecco la lista completa: lista over 22Musso, Toloi, Maehle, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Lookman, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Boga, Zapata. lista over 22 italianiZappacosta lista over 22 formati dal clubRossi, Sportiello, Zortea L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco ladeiscelti daper le gare didell’L’ha diramato ladei venticinqueda GianPieroper le gare di. Ci sono Freuler, Malinovskyi e Palomino, mentre Josipè stato lasciato fuori. Ecco lacompleta:over 22Musso, Toloi, Maehle, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Lookman, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Boga, Zapata.over 22 italianiZappacostaover 22 formati dal clubRossi, Sportiello, Zortea L'articolo proviene da Calcio News 24.

