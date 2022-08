Asili, Lega: “Alla Campania 35 milioni per ambienti didattici innovativi” (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il ministero dell’Istruzione ha destinato Alla Campania 35.100.000 euro grazie al Bando PON ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia, finalizzato Alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali: 17.325.000 euro in provincia di Napoli, 2.775.000 euro in provincia di Avellino, 1.800.000 euro in provincia di Benevento, 5.475.000 in provincia di Caserta, 7.725.000 in provincia di Salerno”. Lo dice in una nota il l’europarlamentare della Lega Valentino Grant, Coordinatore della Lega in Campania. “Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il ministero dell’Istruzione ha destinato35.100.000 euro grazie al Bando PONper la Scuola dell’Infanzia, finalizzatorealizzazione dinelle scuole dell’infanzia statali: 17.325.000 euro in provincia di Napoli, 2.775.000 euro in provincia di Avellino, 1.800.000 euro in provincia di Benevento, 5.475.000 in provincia di Caserta, 7.725.000 in provincia di Salerno”. Lo dice in una nota il l’europarlamentare dellaValentino Grant, Coordinatore dellain. “Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario ...

venti4ore : Asili. Lega “Oltre 2 milioni di euro alla provincia di Arezzo” Cristiano… - PoliticaNewsNow : Asili, Lega: 17 milioni di euro alla Toscana per ambienti didattici innovativi - AbruzzoBlog : Asili, Lega: '1.875.000 euro al Pescarese per ambienti didattici innovativi' - ekuonews : Asili, Lega: 8.250.000 euro all’Abruzzo per ambienti didattici innovativi - zolpidembot : RT @QUOTIDIANONLINE: CENTROABRUZZONEWS: ASILI, LEGA: 8.250.000 EURO ALL’ABRUZZO PER AMBIEN... -