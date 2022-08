Ascolti tv 12 agosto 2022: Gigi Proietti in replica corre quasi come “Grand Hotel”. Brillano gli ori azzurri in piscina in day time (Di sabato 13 agosto 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,438 milioni di spettatori e 25,5%. La seconda parte di Reazione a catena 3,327 milioni e 28,22%; TecheTecheTè 2,887 milioni di spettatori con il 19,7%, Tg1 delle 13.30 a 2,695 milioni e 23,6%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,676 milioni e 19,6%, Tg5 delle 13.00 a 2,376 milioni e 22% Estate strana, particolare da tutti i punti di vista – per la campagna elettorale ed il clima in mutazione in primis – quella in corso, con il calcio che ieri ha esordito ufficialmente anche in tv con la Serie B venerdì 12 agosto e con nel day time le tante vittorie azzurre agli Europei romani di nuoto (7,9% per il nuoto sincronizzato con Minisini vincente nella prima parte, poi 8,56% 7,26% e 9,2% con le altre tante medaglie degli azzurri). Su Rai1 in prime time è andata in onda la ... Leggi su tvzoom (Di sabato 13 agosto 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,438 milioni di spettatori e 25,5%. La seconda parte di Reazione a catena 3,327 milioni e 28,22%; TecheTecheTè 2,887 milioni di spettatori con il 19,7%, Tg1 delle 13.30 a 2,695 milioni e 23,6%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,676 milioni e 19,6%, Tg5 delle 13.00 a 2,376 milioni e 22% Estate strana, particolare da tutti i punti di vista – per la campagna elettorale ed il clima in mutazione in primis – quella in corso, con il calcio che ieri ha esordito ufficialmente anche in tv con la Serie B venerdì 12e con nel dayle tante vittorie azzurre agli Europei romani di nuoto (7,9% per il nuoto sincronizzato con Minisini vincente nella prima parte, poi 8,56% 7,26% e 9,2% con le altre tante medaglie degli). Su Rai1 in primeè andata in onda la ...

