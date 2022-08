Arrivato in Regione il vaccino vaiolo scimmie per categorie a rischio (Di sabato 13 agosto 2022) Sono arrivate ieri anche in Friuli Venezia Giulia le 60 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie (Jynneos). Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, ricordando che in questa prima fase le dosi disponibili sono state ripartire tra le Regioni proporzionalmente al numero di casi segnalati ad oggi. Le Regioni con il più alto numero di casi riscontrati sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. La campagna vaccinale si concentra per ora solo su categorie ad alto rischio individuate dalla circolare ministeriale ma, come tiene a rimarcare il vicegovernatore, il virus potrebbe colpire anche soggetti non a rischio. I soggetti ad alto rischio e gli operatori sanitari che lavorano in laboratorio e manipolano il virus, vengono identificati dalle ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 agosto 2022) Sono arrivate ieri anche in Friuli Venezia Giulia le 60 dosi dicontro ildelle(Jynneos). Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, ricordando che in questa prima fase le dosi disponibili sono state ripartire tra le Regioni proporzionalmente al numero di casi segnalati ad oggi. Le Regioni con il più alto numero di casi riscontrati sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. La campagna vaccinale si concentra per ora solo suad altoindividuate dalla circolare ministeriale ma, come tiene a rimarcare il vicegovernatore, il virus potrebbe colpire anche soggetti non a. I soggetti ad altoe gli operatori sanitari che lavorano in laboratorio e manipolano il virus, vengono identificati dalle ...

