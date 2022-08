Archie Battersbee | eseguita l' autopsia sul corpo del 12enne | ' Morto per gravi lesioni cerebrali'

(Di sabato 13 agosto 2022) I medici hanno eseguito l'suldi, ildopo una lunga battaglia legale della famiglia. Il ragazzo era andato in coma lo scorso 7 aprile, ma per i medici le ...

I medici hanno eseguito l'autopsia sul corpo di, il 12enne morto dopo una lunga battaglia legale della famiglia. Il ragazzo era andato in coma lo scorso 7 aprile, ma per i medici le sue condizioni erano irreversibili, per questo ...Torniamo sul caso di, fatto morire per ordine dell'autorità giudiziaria il 6 agosto mentre era ricoverato al Royal London Hospital, nonostante l'opposizione dei genitori. Pietro Dubolino, presidente di ...I medici hanno eseguito l'autopsia sul corpo di Archie Battersbee, il 12enne morto dopo una lunga battaglia legale della famiglia. Il ragazzo ...Secondo il medico legale, Archie Battersbee sarebbe andato in coma e poi morto a causa di una gravissima lesione cerebrale ...