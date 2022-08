Antonella Clerici piange un lutto doloroso | Mi ha spezzata in due

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 agosto 2022)rilascia un'intervista a La Stampa nella quale si sofferma su temi particolarmente cari alla maggior parte delle persone e racconta di una sua recente perdita.sta facendo buon uso delle ultime settimane di vacanza. La conduttrice si trova in questi giorni in Normandia, assieme alla famiglia e dunque ed ai suoi cani. manca poco alla nuova stagione televisiva e laè pronta per a tornare dinanzi alle telecamere. Sarà al timone di È sempre mezzogiorno che, come sappiamo, terrà va in onda su Rai1 in tarda mattinata, ma non solo.sarà protagonista anche della nuova edizione di The Voice Senior. Frattanto, la bella conduttrice si gode le vacanze e... i fiori d'arancio. Sì, perchè Vittorio Garrone, attuale compagno di ...