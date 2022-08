Antonella Clerici | ci sono novità a The Voice Senior | è successo durante le vacanze

Leggi su inews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Proprio mentresi trova in vacanza in Francia con Vittorio Garrone, sidiffuse alcune importanti informazioni riguardo The. Ecco cosa èed alcuni gossip riguardo la nuova edizione. Mentresi gode le suea Dinard, in Bretagna, in Italia impazza il gossip. Non solo ha iniziato L'articolo proviene da Inews24.it.