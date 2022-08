Ancelotti “Occhio alla Roma | dopo il Real Madrid smetto”

(Di sabato 13 agosto 2022)(ITALPRESS) – “Le favorite per lo scudetto sono sempre le solite tre, ovvero Inter, Milan e Juve, ma lac'è. Io?il”. Parola di Carlo, dalle colonne de “Il Messaggero”. “Il tempo ha cambiato alcune dinamiche. Fino a qualche anno fa le priorità erano tecnico-tattiche. Ora sono conquistato dalle relazioni umane, dconoscenza delle persone, dal confronto con le nuove generazioni. Questa tappa alconcluderà la mia carriera.i Blancos. Ilè il top del calcio. Ha un senso mettere la parola finequesta esperienza”, ha detto il tecnico di Reggiolo.“In Italia vedo le solite tre in pole position, magari ...

Il Real Madrid sembrano il vestito perfetto per Ancelotti. 'Gli spagnoli sono latini. Ci sono poi alla Roma. Si è rinforzata molto. Dybala, Wijnaldum e Matic sono colpi importanti. Occhio al Napoli di Spalletti, che potrebbe costituire una piacevole sorpresa, ma soprattutto alla Roma e, più che mai, l'allenatore dei portieri che ha fatto la fortuna di Carletto sia al Real. Quattro ore di aereo per rientrare a Madrid da Helsinki: il Real è tornato a casa alle 7 di giovedì ed è ripiombato nella calda estate spagnola dopo il fresco ...