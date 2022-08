Ancelotti ha deciso | dopo il Real si ritira

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Carlo #Ancelotti annuncia la data del suo ritiro e dà un consiglio al #Milan e a Paolo #Maldini ??????? - RadioRossonera : Carlo #Ancelotti annuncia la data del suo ritiro e dà un consiglio al #Milan e a Paolo #Maldini ??????? -

Radio Rossonera

... ' Quando hodi venire al Valencia l'ho fatto a ragion veduta. Lim non mi ha ingannato, mi ... Che cosa si può dire diChe è il più grande per tante cose .' Comments comments'Quando hodi venire qui l'ho fatto a ragion veduta. Mi hanno detto dei problemi economici ... 'Arthur mi piace, ma...' Gattuso © LaPressePoi il mister calabrese tesse le lodi di, ... Ancelotti: "Ecco quando smetto, ho deciso! Al Milan dico di..." ForzAzzurri.net - Ancelotti annuncia: "Dopo il Real, smetto. Serie A Le solite tre ed occhio alla Roma" Intervista all'edizione odierna de Il Messaggero a Carlo Ancelotti.Il danese, ora allenatore del Blackburn Rovers, ricorda l'esperienza italiana: "Una squadra fortissima, rifiutai il Barcellona per il Milan" ...