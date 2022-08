Amici 21, Luigi Strangis sbarca al cinema: svelato il suo nuovo ruolo (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo i concerti estivi che l’hanno tenuto impegnato per due mesi abbondanti, Luigi Strangis si appresta ad interpretare un ruolo assolutamente inedito per lui. Il cinema, infatti, si è accorto di lui, in particolare i doppiatori italiani della prossima pellicola de Il Talento di Mr. Crocodile. Non a caso, lo staff ha deciso di puntare sull’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi affinché presti la sua voce ad uno dei protagonisti del film targato Sony. Amici 21: Luigi diventa doppiatore Si sono aperte altre strade oltre quella del canto per Luigi Strangis, che comunque metteranno ancora una volta in scena la sua voce. Il nuovo ruolo, infatti, è uno di quelli a cui non si può dire di no. Il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo i concerti estivi che l’hanno tenuto impegnato per due mesi abbondanti,si appresta ad interpretare unassolutamente inedito per lui. Il, infatti, si è accorto di lui, in particolare i doppiatori italiani della prossima pellicola de Il Talento di Mr. Crocodile. Non a caso, lo staff ha deciso di puntare sull’ultimo vincitore didi Maria De Filippi affinché presti la sua voce ad uno dei protagonisti del film targato Sony.21:diventa doppiatore Si sono aperte altre strade oltre quella del canto per, che comunque metteranno ancora una volta in scena la sua voce. Il, infatti, è uno di quelli a cui non si può dire di no. Il ...

