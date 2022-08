qn_lanazione : Allarme droghe e alcol tra i giovani, lo psicoterapeuta: 'Cannabis già dalla prima media' -

Vita

Stefano Scali: 'Difficile avvicinare i giovani. Snobbano gli psicologi, si sentono etichettati'. Bartoletti (cooperativa Cat): 'Attenzione alla diffusione di crack, gettonato per il prezzo più ......velocità e a prevenire episodi di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di. ... alle periferie ed ai centri abitati per prevenire i reati predatori che creano sempre... Allarme droga a Palermo: troppi giovani, troppo crack Stefano Scali: "Difficile avvicinare i giovani. Snobbano gli psicologi, si sentono etichettati". Bartoletti (cooperativa Cat): "Attenzione alla diffusione di crack, gettonato per il prezzo più basso" ...StampaCelle perquisite al carcere di Fuorni: agenti – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – trovano otto telefonini. Non è la prima volta, però, che alla casa circon ...