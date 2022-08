Alimenti: Nas Reggio Calabria, sequestrati oltre 400 kg di cibo e sanzioni per 25.000 euro (Di sabato 13 agosto 2022) Reggio Calabria, 13 ago. - (Adnkronos) - I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, a conclusione di una vasta operazione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza alimentare nel periodo estivo, sviluppatasi tra il capoluogo reggino, e le coste jonica e tirrenica, hanno sequestrato oltre 400 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità e riscontrate in numerose attività gravi carenze igienico-sanitarie. I militari in un lido balneare sul lungomare in località Pellaro di Reggio Calabria, durante l'ispezione delle cucine, hanno sequestrato 50 kg di prodotti ittici e uova privi di qualsiasi certificazione sull'origine; nella stessa località, a carico di una gelateria, sono stati sequestrati 50 kg di prodotti alimentari il cui titolare non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022), 13 ago. - (Adnkronos) - I Carabinieri del Nas di, a conclusione di una vasta operazione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza alimentare nel periodo estivo, sviluppatasi tra il capoluogo reggino, e le coste jonica e tirrenica, hanno sequestrato400 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità e riscontrate in numerose attività gravi carenze igienico-sanitarie. I militari in un lido balneare sul lungomare in località Pellaro di, durante l'ispezione delle cucine, hanno sequestrato 50 kg di prodotti ittici e uova privi di qualsiasi certificazione sull'origine; nella stessa località, a carico di una gelateria, sono stati50 kg di prodotti alimentari il cui titolare non ...

CN24_tv : Ispezioni dei Nas: sequestrati 400 chili di alimenti, diverse le carenze igieniche ?? QUI ?? - ilmetropolitan : #ReggioCalabria e provincia: nel corso dell’#Estate sanzioni per 25.000 € e sequestrati oltre 400 kg di alimenti da… - cocchi2a : RT @dukana2: Alimenti privi di tracciabilità??#Nas sanzionano 36 ristoranti lucani - #BuonAppetito in #Basilicata - TelemiaLaTv : Reggio Calabria e provincia: nel corso dell’estate sanzioni per 25.000 euro e sequestrati oltre 400 kg di alimenti… - pianainforma : Reggio Calabria e provincia: nel corso dell’estate sanzioni per 25.000 euro e sequestrati oltre 400 kg di alimenti… -