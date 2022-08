Afghanistan, un anno di Talebani | Repressione, crisi umanitaria e violenza spingono il Paese nel baratro – Il racconto su FQ Millennium (Di sabato 13 agosto 2022) Nelle settimane che hanno preceduto il 15 agosto 2021, gli occhi e le telecamere di tutto il mondo erano puntati su quella massa informe composta da migliaia di teste di donne, uomini e bambini all’aeroporto di Kabul. Erano lì in cerca di un’altra vita, lontana dal caos nel quale stava precipitando il loro Paese. Le tv trasmettevano le immagini di persone accalcate dentro i canali di scolo, mentre nel centro città i pick-up degli islamisti sfilavano sventolando la bandiera bianca con impressa la shah?dah e i check point militari venivano sostituiti da quelli dei miliziani barbuti, in abiti tradizionali e sneakers. I gruppi islamisti anti-Talebani sferravano i loro attacchi sanguinosi a favor di telecamera, contro civili, miliziani e militari occidentali in fuga. È passato un anno dalla presa del potere dei Taliban in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Nelle settimane che hpreceduto il 15 agosto 2021, gli occhi e le telecamere di tutto il mondo erano puntati su quella massa informe composta da migliaia di teste di donne, uomini e bambini all’aeroporto di Kabul. Erano lì in cerca di un’altra vita, lontana dal caos nel quale stava precipitando il loro. Le tv trasmettevano le immagini di persone accalcate dentro i canali di scolo, mentre nel centro città i pick-up degli islamisti sfilavano sventolando la bandiera bianca con impressa la shah?dah e i check point militari venivano sostituiti da quelli dei miliziani barbuti, in abiti tradizionali e sneakers. I gruppi islamisti anti-sferravano i loro attacchi sanguinosi a favor di telecamera, contro civili, miliziani e militari occidentali in fuga. È passato undalla presa del potere dei Taliban in ...

