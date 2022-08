AmnestyPerugia : RT @danilodebiasio: Cosa significa fuggire da un regime che vuole impedirti di vivere libera: la storia di Fatima e dell’Afghanistan. Vi as… - ADFeminist : RT @RadioBullets: Da quando aveva 12 anni è stata la preda di un uomo, di una società, di un paese che lei ama ma le ha tolto tutto. Si è s… - bnegri1 : RT @danilodebiasio: Cosa significa fuggire da un regime che vuole impedirti di vivere libera: la storia di Fatima e dell’Afghanistan. Vi as… - angelagennaro : RT @RadioBullets: Da quando aveva 12 anni è stata la preda di un uomo, di una società, di un paese che lei ama ma le ha tolto tutto. Si è s… - valentina_ci_75 : RT @danilodebiasio: Cosa significa fuggire da un regime che vuole impedirti di vivere libera: la storia di Fatima e dell’Afghanistan. Vi as… -

Il 15 agosto 2021 segna la data del ritorno dei talebani a Kabul. Fatima (nome di fantasia) racconta la suae ringrazia il paese che l'ha accolta rinnovando la volota' di impegnarsi ancora di piu' per i diritti umani. Immagini di Angela Gennaro 13 agosto 2022Biden indica come nuovo termine ultimo la data dell'11 settembre, drammaticamente centrale per laamericana e quella del conflitto in, iniziato in conseguenza degli attacchi in ... Afghanistan, la storia di Fatima: "Con il ritorno dei talebani ho perso lavoro e liberta'" - Mondo Il 15 agosto 2021 segna la data del ritorno dei talebani a Kabul. Fatima (nome di fantasia) racconta la sua storia e ringrazia il paese che ...E’ passato solo un anno dal Ferragosto del 2021 quando i talebani entrarono a Kabul come un coltello nel burro, mentre i militari della Nato si ritiravano nel caos, l’esercito afghano si dissolveva al ...