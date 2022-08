“Adesso posso annunciarlo”: Dayane Mello cambia completamente strada, ha già firmato (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex gieffina Dayane Mello conquista un nuovo progetto di cui è protagonista: ad annunciarlo è proprio lei sui social network Dayane Mello (Instagram)Il volto di Dayane Mello è ormai uno dei più famosi dello show business italiano. La modella si era già fatta strada in tv ma da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini il suo volto è diventato ancora più noto anche per Mediaset, che difatti l’ha anche richiamata per commentare il reality condotto da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione. Insomma, se da una parte la modella è riuscita a farsi spazio nel mondo della tv, dall’altra, parallelamente, si dedica anche all’imprenditoria. Da poco infatti ha lanciato una linea di prodotti per il viso, progetto nel quale inserì anche ... Leggi su direttanews (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex gieffinaconquista un nuovo progetto di cui è protagonista: adè proprio lei sui social network(Instagram)Il volto diè ormai uno dei più famosi dello show business italiano. La modella si era già fattain tv ma da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini il suo volto è diventato ancora più noto anche per Mediaset, che difatti l’ha anche richiamata per commentare il reality condotto da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione. Insomma, se da una parte la modella è riuscita a farsi spazio nel mondo della tv, dall’altra, parallelamente, si dedica anche all’imprenditoria. Da poco infatti ha lanciato una linea di prodotti per il viso, progetto nel quale inserì anche ...

