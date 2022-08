Addio Piero Angela | principe della divulgazione scientifica

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Con un linguaggio chiaro e preciso, comprensibile a tutti, la notorietà del giornalista– morto oggi all’età di 93 anni – è legata alla realizzazione di programmi televisivi didi tipo anglosassone, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica: tra i suoi programmi di maggior successo per la Rai “Quark” (1981) e “Superquark (1995) e i numerosi derivati. Ed è stato co-autore di un altro programma di, “Ulisse”, che vede la luce nel 2001 ed è condotto da suo figlio Alberto. Nato a Torino il 22 dicembre 1928 (suo padre, Carlo, era medico e antifascista),inizia a lavorare per la Rai durante gli anni Cinquanta: in quel periodo ...