Addio Piero Angela | mondo tv distrutto | ecco le vere cause della morte

(Di sabato 13 agosto 2022) L’Italia piange oggi un personaggio straordinario, scomparso a 93 anni., dalla malattia alledel decesso Iltelevisione, ma in generalecultura, piange oggi la scomparsa di un personaggio straordinario. Un volto che ha riscritto anche il modo di fare televisione, di proporre ai telespettatori la bellezza del conoscere, del sapere, la curiosità di chi vuole continuare a nutrire la propria mente.se n’è andato alla veneranda età di 93 anni. Un uomo magico, che a detta di molti ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per coloro i quali hanno cercato un modo di fare televisione diverso dal classico intrattenimento che oggi fa ascolti. ...

È mortoAngela. Lo ha annunciato pochi minuti fa su Twitter il figlio Alberto pubblicando una foto del padre con il messaggio 'Buon viaggio papà'. Il divulgatore scientifico, saggista, giornalista e ...ha voluto lasciare una lettera d'per i telespettatori appassionati del programma Rai Superquark.Angela: 'E' stata una grande avventura' 'Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme - si legge all'...Con la morte di Piero Angela, riaffiorano ora tanti ricordi che hanno legato il grande giornalista e divulgatore scientifico scomparso all'età di 94 anni al nostro territorio, in particolare a San Mau ...Piero Angela è morto. L'annuncio in un tweet del figlio Alberto Angela. "Buon viaggio papà", ha scritto su Twitter, dando l'addio al grande divulgatore scientifico italiano. Piero Angela, l'ultima ...