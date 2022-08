“Addio per sempre”. Italia in lutto per la morte di Piero Angela (Di sabato 13 agosto 2022) “Buon viaggio”. Con queste poche semplici parole Alberto Angela ha annunciato sui social la morte del padre Piero Angela. Nato a Torino il 22 dicembre del 1928, Piero Angela è stato un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Noto soprattutto come ideatore e presentatore di trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone, con cui ha dato vita a un filone documentaristico che in Italia prima non c’era, e per il suo giornalismo scientifico, ha incominciato la carriera come cronista radiofonico, divenendo poi inviato. Negli anni si è affermato come conduttore del telegiornale Rai. Ed è proprio nell’azienda di Viale Mazzini che è cresciuto professionalmente, diventando uno dei volti più amati. L'articolo proviene da TvZap. Leggi su tvzap (Di sabato 13 agosto 2022) “Buon viaggio”. Con queste poche semplici parole Albertoha annunciato sui social ladel padre. Nato a Torino il 22 dicembre del 1928,è stato un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Noto soprattutto come ideatore e presentatore di trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone, con cui ha dato vita a un filone documentaristico che inprima non c’era, e per il suo giornalismo scientifico, ha incominciato la carriera come cronista radiofonico, divenendo poi inviato. Negli anni si è affermato come conduttore del telegiornale Rai. Ed è proprio nell’azienda di Viale Mazzini che è cresciuto professionalmente, diventando uno dei volti più amati. L'articolo proviene da TvZap.

PescaraCalcio : ?? Addio Nonna Maria D'Ottavio. Si spegne a 92 anni la storica 'Maria La biancazzurra' tifosa del ?? e scrigno di… - pisto_gol : Da leggere |Napoli, il gol per cui non dimenticheremo Mertens | L'Ultimo Uomo - matteosalvinimi : Addio #OliviaNewtonJohn, per sempre “#Sandy” di “#Grease”, film cult della mia gioventù che ha appassionato intere… - Pandemonio___ : Che notizia triste. Grazie per tutti questi anni di divulgazione e per averci allietato con la tua cultura. Addio P… - ugs_ufficiale : Siamo cresciut? con la sua voce che ci raccontava tante storie da ogni epoca e ogni parte del mondo. Un uomo che… -