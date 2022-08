Addio a Piero Angela | da Giggino ‘a cartelletta a Renzi I politici fanno a gara per impossessarsi del suo nome

(Di sabato 13 agosto 2022)non ha fatto neppure in tempo a tirare le cuoia che isi sono gettati a palla per associare il loroa quello di uno dei più popolari giornalisti d’Italia, uno che si tira dietro carrettate di consenso. Più ciarliera la sinistra più contrita la destra... Segui su affaritaliani.it

RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - strofuggi : RT @Link4Universe: Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice che… - MentazB : RT @literally_soia: Un grande divulgatore Addio Piero Angela -

La Capitale si prepara all': la camera ardente perAngela sarà allestita in Campidoglio il 16 agosto, dalle 11.30. A seguire è previsto il funerale laico. La sua vita Nato a Torino nel 1928,Angela aveva ...ANGELA L'ultimo saluto diAngela: "Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile Paese" L'intervista dal nostro archivio -Angela: "Registrai l'audio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Piero Angela Caterina Balivo: la conduttrice ha ricordato il giornalista scomparso condividendo un toccante video sul ...