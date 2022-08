Addio a Piero Angela | aveva 93 anni Il figlio Alberto su Instagram | “Buon viaggio papà” Mattarella | “Scompare un grande italiano” Draghi | “L’Italia gli è grata”

(Di sabato 13 agosto 2022) L’al suo pubblico: «Ho fatto la mia parte, fate la vostra». Il cordoglio del mondo della tv e della politica. La camera ardente e i funerali previsti per il 16 agosto in Campidoglio

RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - Ruijika : RT @RaiCultura: Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - FortezzaViviana : Addio piero ti ricorderemo cosi: Un grande scienziato sempre attento alla nostra salute ed al bene collettivo… -

ANGELA L'ultimo saluto diAngela: "Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile Paese" L'intervista dal nostro archivio -Angela: "Registrai l'audio ...Angela morto a 93 anni: fu il volto di una scienza illuminista ma non fanatica. Ha evitato fino all'ultimo il confronto con Dio. Addio Piero Angela, la lezione sull'omosessualita' a Che tempo che fa - Italia Numerosi negli anni i passaggi del divulgatore scientifico a Riccione. Nel 2013 nella Perla Verde gli venne attribuito il premio Ilaria Alpi alla carriera ...Il giornalista scientifico si è spento a 93 anni. Come Manzi e Bongiorno diventò un monumento televisivo. Dalla medicina all’astronomia: riusciva a bucare lo schermo rendendo facili argomenti compless ...