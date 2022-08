Adani parla del giocatore Nerazzurro: “Immagina già un calcio da grande” (Di sabato 13 agosto 2022) Manca poco all’esordio in campionato per l’Inter, e tra gli arrivi in questa sessione di calciomercato c’è Kristjan Asllani che ha già impressionato molti esperti del settore. Proprio Lele Adani ha analizzato il ragazzo in un articolo di SportWeek, scrivendo: “Spesso impiegato davanti alla difesa, abile e sicuro in prima costruzione, è un generatore di corridoi di passaggio”. L’ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia ha inoltre aggiunto: “Bravo nei calci piazzati, sembra sempre giocare con la maturità del giocatore esperto, Immagina già un calcio da grande“. Asllani Inter Adani Dopo aver disputato le amichevoli prestagionali Asllani sembra pronto a debuttare anche in campionato, entrando a partita in corso al posto del suo compagno di reparto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) Manca poco all’esordio in campionato per l’Inter, e tra gli arrivi in questa sessione dimercato c’è Kristjan Asllani che ha già impressionato molti esperti del settore. Proprio Leleha analizzato il ragazzo in un articolo di SportWeek, scrivendo: “Spesso impiegato davanti alla difesa, abile e sicuro in prima costruzione, è un generatore di corridoi di passaggio”. L’ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia ha inoltre aggiunto: “Bravo nei calci piazzati, sembra sempre giocare con la maturità delesperto,già unda“. Asllani InterDopo aver disputato le amichevoli prestagionali Asllani sembra pronto a debuttare anche in campionato, entrando a partita in corso al posto del suo compagno di reparto ...

