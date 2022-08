Ad Ischia stop movida fuori dalle regole | 10 giorni chiusura disco bar

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Tolleranza zero per lasenza controllo addove oggi la polizia municipale ha notificato a un notobar dell’isola il provvedimento diper 10deciso dall‘ufficio SUAP e che sarà effettiva dal 16 agosto. Laè stata decisa viste le reiterate violazioni all’ordinanza sulloalla musica e per quanto previsto dai regolamenti comunali in materia e colpisce uno dei locali della Riva Destra dove neiscorsi lo stesso sindaco Ferrandino fu testimone di una rissa tra giovani, sedata dall’arrivo della polizia che ha in seguito denunciato 3 persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilmattino.it

Eccone un'altra, riguarda. Un mito del turismo isolano, la discoteca 'Valentino', sanzionata ...agli intrattenimenti danzanti, agli spettacoli di arte varia e alla somministrazione al ...... Liguria, Versilia e città d'arte prendendo d'assalto anche Capri,e le più esclusive mete ... L'estate 2022 fa segnare, quindi, un bruscoalla presenza di megayacht nei mari italiani che ... Ischia, stop musica alle 24: popolo della notte in rivolta Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I turisti russi per anni sono stati i “padroni” del turismo a cinque stelle in Italia, erano gli assoluti protagonisti in Costa Smeralda, Liguria, Versilia e città d’arte ...