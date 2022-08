A Paestum lo spettacolo di Alessandro Siani | è caccia agli ultimi biglietti

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – È ormai partita lassimiper l’evento speciale con il campione della risata partenopeo più amato d’Italia pronto a tornare all’ombra dei Templi diper celebrare con un evento speciale i suoi primi 25 anni di carriera. Martedì prossimo 16 agosto (ore 21.30)sarà alla Clouds Arena dei Templi dicon l’esclusivo live “Extra Felicità – Special Event”. Un appuntamento “extra”, fuori dall’ordinario, superlativo, insolito, straordinario come il suo protagonista che in un quarto di secolo ha conquistato l’affetto del grande pubblico a colpi di battute. Una serata eccezionale per festeggiare insieme al pubblico anche il tanto agognato ‘ritorno alla libertà’ con uno ...

serenel14278447 : Covid nella compagnia, rinviato concerto Capossela a Paestum - serenel14278447 : Covid nella compagnia, rinviato concerto Capossela a Paestum -

... l'Unione dei Comuni- Alto Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e ... giovani e meno giovani, in unosenza fine, dal ritmo intenso che ha visto il desiderio ......il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a... A San Bartolomeo al Mare porta lo"30 anni fotomodello" raccontando in un monologo molto ...È ormai partita la caccia agli ultimissimi biglietti per l’evento speciale con il campione della risata partenopeo più amato d’Italia pronto a tornare all’ombra dei Templi di Paestum per celebrare con ...Nuove disponibilità di biglietti per la serata esclusiva di Alessandro Siani che celebrerà i suoi primi 25 anni di carriera ...