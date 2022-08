Zona DAZN, cosè’? Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo canale di Sky Sport (Di venerdì 12 agosto 2022) Con il ritorno di DAZN su Sky, a seguito dell’accordo ufficializzato negli scorsi giorni, sulla tv di Murdoch è spuntato un nuovo canale, leggasi Zona DAZN. In poche parole si tratta del vecchio DAZN Channel, disponibile su Sky Sport fino a due anni fa, e che si trova attualmente al numero 214 del bouquet di canali. Zona DAZN, 11/8/2022 – Computermagazine.itCome anticipato sopra, dopo una lunga trattativa DAZN è tornata ufficialmente su Sky e l’accordo ha diviso in due la critica. Da una parte c’è stato chi ha accolto col sorriso tale partnership, ma dall’altra non sono mancate le critiche, così come fatto sapere dal Codacons. Il problema sta nel costo e in alcune complicazioni che non possono essere ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Con il ritorno disu Sky, a seguito dell’accordo ufficializzato negli scorsi giorni, sulla tv di Murdoch è spuntato un, leggasi. In poche parole si tratta del vecchioChannel, disponibile su Skyfino a due anni fa, e che si trova attualmente al numero 214 del bouquet di canali., 11/8/2022 – Computermagazine.itCome anticipato sopra, dopo una lunga trattativaè tornata ufficialmente su Sky e l’accordo ha diviso in due la critica. Da una parte c’è stato chi ha accolto col sorriso tale partnership, ma dall’altra non sono mancate le critiche, così come fattodal Codacons. Il problema sta nel costo e in alcune complicazioni che non possono essere ...

