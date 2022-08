Zanica | anziano in bicicletta investito e ucciso mentre andava al bar

mbbelluco : RT @globalistIT: - globalistIT : - VibesbulletE : Zanica, anziano muore in bicicletta investito da un’automobile- - webecodibergamo : L'incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Padergnone -

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... ha visto un uomo in bicicletta essere investito e ucciso lungo via Padergnone, a, in ... Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l', conosciuto in zona come 'Bepi', ...... ha visto un uomo in bicicletta essere investito e ucciso lungo via Padergnone, a, in ... Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l', conosciuto in zona come 'Bepi', ... Zanica, anziano muore in bicicletta investito da un’automobile Da una prima ricostruzione l'uomo, in bicicletta, si stava recando in un bar di cui era un avventore abituale.Una sequenza di incidenti mortali impressionante quella che sta caratterizzando questa settimana ferragostana. l’ultima croce sulle strada a Zanica (Bergamo). La vittima è un pensionato di 88 anni, Pi ...