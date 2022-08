Zaia prova a spingere il centrodestra sui diritti: “La malattia è l’omofobia, non l’omosessualità. Basta tabù, si offre opportunità agli avversari” (Di venerdì 12 agosto 2022) “l’omosessualità non è una patologia, l’omofobia invece sì”. Luca Zaia prova a spingere il centrodestra sui diritti: il governatore del Veneto, che da tempo si propone come volto moderato della Lega, chiede al suo partito e agli alleati un cambio di passo anche su temi sui quali finora c’è stata sempre chiusura. Il ddl Zan è stato affossato dal centrodestra, con la Lega e Matteo Salvini in testa. Ma più in generale su diritti Lgbt, eutanasia, adozioni e matrimoni il centrodestra ha sempre fatto cieca opposizione. Ora Zaia pretende un cambiamento: “Il centrodestra deve cambiare pelle rispetto a trent’anni fa, mi aspetto che sia più inclusivo e attento ai cambiamenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “non è una patologia,invece sì”. Lucailsui: il governatore del Veneto, che da tempo si propone come volto moderato della Lega, chiede al suo partito ealleati un cambio di passo anche su temi sui quali finora c’è stata sempre chiusura. Il ddl Zan è stato affossato dal, con la Lega e Matteo Salvini in testa. Ma più in generale suLgbt, eutanasia, adozioni e matrimoni ilha sempre fatto cieca opposizione. Orapretende un cambiamento: “Ildeve cambiare pelle rispetto a trent’anni fa, mi aspetto che sia più inclusivo e attento ai cambiamenti, ...

