Xiaomi: presentato il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 (Di venerdì 12 agosto 2022) L‘azienda Xiaomi ha presentato il suo nuovo Xiaomi MIX Fold 2 e tante altre novità, disponibili per ora solo in Cina Abbracciando la visione di “Essere amici dei propri utenti ed essere l’azienda più cool nei loro cuori”, Xiaomi mira costantemente a innovazioni e a un’esperienza utente di alta qualità. L’azienda costruisce incessantemente prodotti sorprendenti a prezzi onesti per permettere a tutti di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative. Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Il market share dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è il terzo a livello globale, nel 2021. L’azienda ha creato la più grande piattaforma AIoT (AI + IoT) ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 agosto 2022) L‘aziendahail suoMIX2 e tante altre novità, disponibili per ora solo in Cina Abbracciando la visione di “Essere amici dei propri utenti ed essere l’azienda più cool nei loro cuori”,mira costantemente a innovazioni e a un’esperienza utente di alta qualità. L’azienda costruisce incessantemente prodotti sorprendenti a prezzi onesti per permettere a tutti di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative.è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Il market share dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è il terzo a livello globale, nel 2021. L’azienda ha creato la più grande piattaforma AIoT (AI + IoT) ...

tuttoteKit : #Xiaomi: presentato il nuovo #Xiaomi MIX Fold 2 #XiaomiMIXFold2 #tuttotek - notebookitalia : In occasione del discorso annuale di Lei Jun, CEO di Xiaomi, l'azienda ha presentato il nuovo Xiaomi MIX Fold 2, il… - MiuiBlog : Xiaomi Bao Mini Conference Speaker presentato: mini vivavoce con un range di 10 metri #Xiaomi… - LouisGermainde : CyberOne è il robot umanoide di Xiaomi Xiaomi ha presentato CyberOne, un robot umanoide alto 177 centimetri che può… - PuntoCellulare : Xiaomi ha presentato oggi il nuovo smartphone pieghevole Mix Fold 2 in anteprima in Cina, un dispositivo di fascia… -