Xiaomi ci presenta CyberOne | il primo robot umanoide prodotto in grado di “leggere” le emozioni degli umani

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo un anno dallazione del suoa quattro “zampe”, il CyberDog,il suo: è alto 1,77 cm, pesa 52 kg ed è indi riconoscere 45umane attraverso l’espressione della voce dei suoi interlocutori in carne ed ossa. Scopriamo i dettagli. Cyber OneComputerMagazine.it 12 Agosto 2022Durante l’evento dizione dei suoi nuovi prodotti tenutosi a Pechino in Cina, con il dispositivo “di punta” MIX Fold 2 a far da traino, laha stupito tutti i partecipanti presenti e collegati online con un ospite davvero di eccezione: sul palco, infatti, ha fatto il suo ingresso ...

TribeITs : Xiaomi presenta CyberOne, su primer robot humanoide - Alberto_Neuquen : 'Xiaomi presenta CyberOne, su primer robot humanoide' #Tecnología y #SocialMedia » - Mauricio_Dido : Xiaomi presenta CyberOne, su primer robot humanoide - caatsgroup : Xiaomi presenta CyberOne, su primer robot humanoide - mnunezg : Xiaomi presenta CyberOne, su primer robot humanoide -

GizChina.it

Lei Jun , fondatore, presidente e CEO diGroup,CyberOne in questo modo: "L'intelligenza artificiale e le capacità meccaniche di CyberOne sono tutte auto - sviluppate da...LaMi Band 7un display AMOLED da 1,62 pollici (con il 25% in più di area di visualizzazione rispetto al suo predecessore), risulta perfetto su ogni polso ed è capace di rendere più ... Xiaomi presenta MIUI 13.1: novità e modelli compatibili Sul palcoscenico che ha visto come protagonista il nuovo smartphone pieghevole, Xiaomi ha presentato anche la variante Pro del suo smartwatch.Il Xiaomi Mix Fold 2 È stato lanciato in Cina solo pochi giorni dopo Lo ha annunciato Samsung La prossima generazione di telefoni pieghevoli, poiché ...