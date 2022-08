Wwf Caserta, lettera aperta al sindaco di San Nicola la Strada (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola La Strada (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma del presidente del Wwf Caserta Carmela Biondo, indirizzata al sindaco di San Nicola la Strada. “Apprendiamo con piacere che codesta Amministrazione ha deliberato di procedere a regolari innaffiature degli oleandri di Viale Carlo III, dopo le drastiche potature effettuate. Come è noto le piante sono potenti alleati dell’uomo nella lotta al riscaldamento globale, ma metterle a dimora senza curarle diventa inutile, costoso e pericoloso. Le cronache recenti riportano episodi di caduta di alberi durante i violenti temporali di questi giorni: spesso si tratta di alberi che soffrono la siccità di questi mesi, malati, con l’apparato radicale compromesso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanLa(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo laa firma del presidente del WwfCarmela Biondo, indirizzata aldi Sanla. “Apprendiamo con piacere che codesta Amministrazione ha deliberato di procedere a regolari innaffiature degli oleandri di Viale Carlo III, dopo le drastiche potature effettuate. Come è noto le piante sono potenti alleati dell’uomo nella lotta al riscaldamento globale, ma metterle a dimora senza curarle diventa inutile, costoso e pericoloso. Le cronache recenti riportano episodi di caduta di alberi durante i violenti temporali di questi giorni: spesso si tratta di alberi che soffrono la siccità di questi mesi, malati, con l’apparato radicale compromesso ...

