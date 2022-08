WWE: Pagamenti milionari “non registrati” da Vince McMahon per Donald Trump? (Di venerdì 12 agosto 2022) L’amicizia di lunga data tra Vince McMahon e Donald Trump è ben documentata e risale a più di tre decenni fa. Oggi emerge la notizia che, a quanto pare, la fondazione di Trump sarebbe stata beneficiaria di alcuni dei Pagamenti non registrati di Vince McMahon di cui tanto si è parlato in queste settimane e che hanno imposto all’ex CEO della WWE alle dimissioni. Nel corso di 16 anni, McMahon avrebbe pagato a quattro donne un totale di oltre 12,5 milioni di dollari. Questa è poi aumentata qualche giorno fa quando l’ultimo documento SEC della WWE ha rivelato altri due Pagamenti, precedentemente non rivelati, per un totale di 5 milioni di dollari. Dopo aver fatto alcune ricerche, Brandon Thurston ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022) L’amicizia di lunga data traè ben documentata e risale a più di tre decenni fa. Oggi emerge la notizia che, a quanto pare, la fondazione disarebbe stata beneficiaria di alcuni deinondidi cui tanto si è parlato in queste settimane e che hanno imposto all’ex CEO della WWE alle dimissioni. Nel corso di 16 anni,avrebbe pagato a quattro donne un totale di oltre 12,5 milioni di dollari. Questa è poi aumentata qualche giorno fa quando l’ultimo documento SEC della WWE ha rivelato altri due, precedentemente non rivelati, per un totale di 5 milioni di dollari. Dopo aver fatto alcune ricerche, Brandon Thurston ...

