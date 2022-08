WWE | Malumori tra i wrestler di NXT UK Lo show è a rischio cancellazione?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 agosto 2022) Qualche giorno fa, Fightful aveva riportato la notizia secondo cui i Gallus e Charlie Dempsey raggiungeranno a fine mese gli Stati Uniti per unirsi in pianta stabile al roster di NXT. Ora lo stesso sito, di solito piuttosto affidabile, fa sapere che a NXT UK le sensazioni sarebbero molto negative sul futuro dello. Sia lo svuotamento del roster che alcune cancellazioni stanno mettendo tutti in agitazione. La situazione di NXT UK La WWE ha dovuto cancellare i tapings del 9 agosto poiché la location sarebbe stata utilizzata per un programma di commento alle partite di Premier League. La situazione sarebbe stata creata da BT Sports, proprietaria degli studi televisivi, che sarebbe molto interessata a creare una piattaforma dedicata al wrestling dove possano essere incluse anche altre compagnie americane come la AEW e Impact. La WWE è ai ferri corti con ...