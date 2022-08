Windtre: la fibra ultraveloce arriva a Rovereto (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 agosto 2022 – Windtre estende i servizi in fibra ottica e porta la rete di Open Fiber a Rovereto, in Trentino. Anche nel periodo estivo l’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale e contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre: “L’arrivo della super fibra FTTH a Rovereto offre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita una serie di ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 agosto 2022 –estende i servizi inottica e porta la rete di Open Fiber a, in Trentino. Anche nel periodo estivo l’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura sul territorio nazionale e contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di: “L’arrivo della superFTTH aoffre a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita una serie di ...

