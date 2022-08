Volley, Italia verso i Mondiali: tagliati Cortesia e Cavuto, manca l’ultima esclusione. I convocati per le amichevoli (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Italia si sta avvicinando a grandi passi ai Mondiali 2022 di Volley maschile, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Fefé De Giorgi, CT della Nazionale, ha operato due ulteriori tagli nella lista dei giocatori in vista della rassegna iridata: a lasciare il ritiro di Cavalese (in provincia di Trento) nella mattinata odierna sono stati il centrale Lorenzo Cortesia e lo schiacciatore Oreste Cavuto. Il tecnico pugliese resta così con 15 azzurri in vista del triangolare amichevole di Cuneo (18-20 agosto contro USA e Giappone), servirà un ultimo taglio prima dei Mondiali e verrà effettuato nel reparto dei liberi (resterà a casa uno tra Alessandro Piccinelli e Leonardo Scanferla). Volley femminile, Mondiali 2022: la ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) L’si sta avvicinando a grandi passi ai2022 dimaschile, che andranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Fefé De Giorgi, CT della Nazionale, ha operato due ulteriori tagli nella lista dei giocatori in vista della rassegna iridata: a lasciare il ritiro di Cavalese (in provincia di Trento) nella mattinata odierna sono stati il centrale Lorenzoe lo schiacciatore Oreste. Il tecnico pugliese resta così con 15 azzurri in vista del triangolare amichevole di Cuneo (18-20 agosto contro USA e Giappone), servirà un ultimo taglio prima deie verrà effettuato nel reparto dei liberi (resterà a casa uno tra Alessandro Piccinelli e Leonardo Scanferla).femminile,2022: la ...

