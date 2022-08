‘Volere è potere’, il nuovo podcast di interviste de La Ragione (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Da oggi sulle principali piattaforme di streaming è disponibile ‘Volere è potere’, il nuovo podcast di interviste del quotidiano La Ragione condotto dal direttore Fulvio Giuliani. Ogni episodio vedrà come protagonista un volto del nostro Paese: dal management all’editoria, dallo sport allo spettacolo e tanto altro. Il primo episodio, direttamente dal ciclo di incontri estivi organizzati da La Ragione, ‘Voci e storie a Porto Cervo’, è dedicato a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. In una inedita e profonda chiacchierata con il Direttore Giuliani, la coppia si racconta senza filtri, toccando aspetti diversi delle loro carriere e della loro vita privata. Filippo Magnini incanta con i ricordi dei due titoli mondiali del 2005 e 2007, ma soprattutto con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Da oggi sulle principali piattaforme di streaming è disponibile, ildidel quotidiano Lacondotto dal direttore Fulvio Giuliani. Ogni episodio vedrà come protagonista un volto del nostro Paese: dal management all’editoria, dallo sport allo spettacolo e tanto altro. Il primo episodio, direttamente dal ciclo di incontri estivi organizzati da La, ‘Voci e storie a Porto Cervo’, è dedicato a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. In una inedita e profonda chiacchierata con il Direttore Giuliani, la coppia si racconta senza filtri, toccando aspetti diversi delle loro carriere e della loro vita privata. Filippo Magnini incanta con i ricordi dei due titoli mondiali del 2005 e 2007, ma soprattutto con il ...

