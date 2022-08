Visti Ue ai Russi. Finlandia ed Estonia chiedono lo stop (Di venerdì 12 agosto 2022) - I due paesi proporranno all'Unione Europea la sospensione dei Visti Schengen a tutti i cittadini della Federazione russa. Il Cremlino parla di sentimenti di odio paragonabili alla Germania ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 agosto 2022) - I due paesi proporranno all'Unione Europea la sospensione deiSchengen a tutti i cittadini della Federazione russa. Il Cremlino parla di sentimenti di odio paragonabili alla Germania ...

of_ubuntu : RT @Dashamayer14: Soloviov dice che se l’UE smette di rilasciare i visti ai turisti russi la russia potrebbe fare un attacco nucleare preve… - ultimo1973 : RT @buzzax66: Come mai i leader russnyà???? si rizelano tanto per la proposta di vietare i visti turistici per l'???? ai russi? il divieto di v… - EURybor : RT @LBasemi: La #nazista al potere in Estonia. Alla richiesta di Zelensky si è accodata la premier estone, Kaja Kallas, che a sua volta ch… - Grand_Battery : RT @LBasemi: La #nazista al potere in Estonia. Alla richiesta di Zelensky si è accodata la premier estone, Kaja Kallas, che a sua volta ch… - CGlonfoni : RT @Dashamayer14: Soloviov dice che se l’UE smette di rilasciare i visti ai turisti russi la russia potrebbe fare un attacco nucleare preve… -