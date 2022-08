Vista da vicino - Tutta la Peugeot 2008 foto per foto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 agosto 2022) In 4 metri e 30 centimetri lariesce a racchiudere un abitacolo spazioso, farcito di tanta tecnologia, e motori benzina, diesel o elettrici. Questo perché si basa su una piattaforma multienergia che il gruppo Stellantis ha utilizzato per tutte le sue nuove piccole, che condividono meccanica e dotazioni tecnologiche. A bordo possono trovare posto fino a cinque persone e di spazio per i bagagli ce n'è in abbondanza (in relazione alle concorrenti): da 434 a 1.200 litri a seconda che il divano posteriore sia in uso o meno. Anche elettrica. Come detto, laè disponibile nelle versioni benzina, diesel o elettrica. Quest'ultima è una novità assoluta per questo modello ed è caratterizzata da un motore anteriore da 136 cavalli alimentato da una batteria da 50 kWh che le consente di raggiungere un'autonomia Wltp di 345 ...