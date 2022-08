Virus Usutu, registrati i primi casi in Italia. C’è da allarmarsi? La situazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Virus Usutu, registrati i primissimi casi anche in Italia. C’è davvero da allarmarsi? Quali sono i rischi? I dettagli. Prima di entrare nel cuore della notizia facciamo chiarezza sul Virus… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 12 agosto 2022)ssimianche in. C’è davvero da? Quali sono i rischi? I dettagli. Prima di entrare nel cuore della notizia facciamo chiarezza sul… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Riccardi_FVG : ?? #WESTNILE E #USUTU VIRUS: PRIMI CASI IN #FVG Sono due donatori di sangue asintomatici registrati in… - infoitsalute : Dall’Usutu al West Nile, l'estate dei «nuovi» virus. Ma devono preoccuparci? - MaggioreSimona : RT @ultimenotizie: Primi due casi asintomatici di #Usutuvirus in Italia, segnalati in Friuli-Venezia Giulia. E' quanto riferisce l'ultimo b… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Primi due casi asintomatici di #Usutuvirus in Italia, segnalati in Friuli-Venezia Giulia. E' quanto riferisce l'ultimo b… - infoitsalute : Virus Usutu, due casi asintomatici in Friuli Venezia Giulia -