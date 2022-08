Viminale, da oggi la consegna dei simboli: da Lega a Italexit ai Gilet arancioni, ecco chi c'è (Di venerdì 12 agosto 2022) Dalle 8 di questa mattina tutti i partiti che desiderano partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre possono depositare il proprio simbolo elettorale. Per molti l'obiettivo è arrivare prima degli avversari, dato che l'ordine di consegna dei simboli presso gli uffici del Viminale determina anche l'ordine con cui saranno posizionati i loghi all'interno della scheda elettorale. Per i partiti più piccoli e meno noti quello di oggi è un momento importante per ottenere maggiore visibilità. Per questo alcuni si sono presentati davanti al Viminale con molto anticipo rispetto all'orario di apertura: i primi a consegnare il simbolo sono stati il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all'estero) e il Sacro romano Impero cattolico. Giulia Pantaleo, che ha ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Dalle 8 di questa mattina tutti i partiti che desiderano partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre possono depositare il proprio simbolo elettorale. Per molti l'obiettivo è arrivare prima degli avversari, dato che l'ordine dideipresso gli uffici deldetermina anche l'ordine con cui saranno posizionati i loghi all'interno della scheda elettorale. Per i partiti più piccoli e meno noti quello diè un momento importante per ottenere maggiore visibilità. Per questo alcuni si sono presentati davanti alcon molto anticipo rispetto all'orario di apertura: i primi are il simbolo sono stati il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all'estero) e il Sacro romano Impero cattolico. Giulia Pantaleo, che ha ...

