VIDEO Margherita Panziera e il tris d'oro europeo nei 200 dorso a Roma! (Di venerdì 12 agosto 2022) Triplete d'oro per Margherita Panziera. L'azzurra si è fatta un bel regalo di compleanno e ha conquistato per la terza volta consecutiva l'ambito metallo della prova con il crono di di 2:07.13 a precedere la britannica Katie Shanahan (2:09.26) e l'ungherese Dora Molnar (2:09.73). Per l'azzurra un risultato significativo che va a eguagliare quanto fatto in passato dalla tedesca dell'Est Cornelia Sirch (1983-1985-1987) e della mitica magiara Krisztina Egerszegi (1991-1993-1995). Una finale senza storia, dominata da Panziera fin dal primo 50 metri e con un passaggio a metà gara veloce da 1:02.17. Un po' di sofferenza c'è stata nell'ultima vasca, ma non tale da andare a disturbare più di tanto la classe '95 del Bel Paese.

