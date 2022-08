VIDEO | Juric ci ricasca: NUOVO SCONTRO AL TORINO! (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo lo SCONTRO tra il dirigente Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric di settimana scorsa, ci sono altri problemi in casa Torino. In base a quanto riportato da Michele Criscitiello, sul suo profilo Twitter, ci sarebbe stato un diverbio tra lo stesso mister e un suo fedelissimo, ossia il capitano Sasa Lukic. Sembra paradossale in quanto Juric, nella conferenza stampa di rito in vista del primo turno di Serie A contro il Monza, ha speso parole al miele per il centrocampista serbo. L’obiettivo in casa granata è quello di ricucire la spaccatura createsi entro la prima giornata di campionato, contro il Monza. #seriea #torino #Juric #lukic ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/C1NnaKw » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo lotra il dirigente Davide Vagnati e l’allenatore Ivandi settimana scorsa, ci sono altri problemi in casa Torino. In base a quanto riportato da Michele Criscitiello, sul suo profilo Twitter, ci sarebbe stato un diverbio tra lo stesso mister e un suo fedelissimo, ossia il capitano Sasa Lukic. Sembra paradossale in quanto, nella conferenza stampa di rito in vista del primo turno di Serie A contro il Monza, ha speso parole al miele per il centrocampista serbo. L’obiettivo in casa granata è quello di ricucire la spaccatura createsi entro la prima giornata di campionato, contro il Monza. #seriea #torino ##lukic ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/C1NnaKw » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: ...

MondoGaio : Esclusivo: il video della discussione tra Juric e Lukic #sft - CorriereG : Ho finalmente visto il video della conferenza stampa di #Juric. Quello che i virgolettati non dicono è il mood che… - Tuttoilcalcio7 : Lite con Vagnati Juric: 'È stato un bel momento' - eacarini : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #MonzaTorino: “La lite? Per me è stato un momento bellissimo. Quando #Vagnati ha reagito ero fe… - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #MonzaTorino: “La lite? Per me è stato un momento bellissimo. Quando #Vagnati ha reagito ero fe… -