Victoria dei Maneskin sempre più hot e scatenata tra Senza veli e tattoo espliciti

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo Ibiza è il turno della Puglia. Continuano le vacanze spensierate diDe Angelis. La bassista deipiù hot e. E documenta i momenti salienti del viaggio con le amiche. Ecco quindi in(coperto dalle stelline), provocante a letto e tatuaggi (in relatà sono stickers) sul basso addome con frasi esplicite. Ormai i follower (3,87 milioni) di Vic sono abituati agli scatti osé e apprezzano con commenti favorevoli. Anche quando si “tatua” scritte al limite della censura, con chiari riferimenti sessuali: “Scop….o?” e “Su.a”. Chi la segue da tempo lo sa, è una ribelle, una rocker libera che non ha paura di mostrare il suo corpo e di parlare liberamente della sua omosessualità. D’altronde la 21enne di origini danesi, unica donna della band, ha ...

MediasetTgcom24 : Victoria dei Maneskin sempre più hot e scatenata tra topless e tattoo espliciti #victoria #maneskin - clamar65 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - Antonio70674179 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - Anna302478978 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - cotrozzi_lisa : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… -

HAILEY BIEBER VOLTO'S SECRET DAL 2021 Hailey Bieber è senz'altro unovolti più richiesti dai grandi brand di moda del mondo nelle ultime stagioni e non solo per la sua bellezza. La ...... Hulu, Twitter e iHeartRadio: l'elenco ufficialepartner è disponibile sul sito ufficiale della ... Il gruppo capitanato da Damiano David eDe Angelis è uno convinto sostenitore della ...Nicola Peltz ha spiegato i motivi del suo astio presunto con Victoria Beckham: tutto è iniziato per l'abito da sposa indossato dall'attrice statunitense. Tra Nicola Peltz e Victoria Beckham non correr ...Mentre imperversa la presunta crisi familiare tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz, Brooklyn Beckham aggiunge un nuovo tatuaggio alla sua "collezione" e lo dedica alla ...