Victoria Beckham non va d’accordo con la neo moglie di suo figlio Brooklyn? Parla Nicola Peltz e rivela da dove è partito il gossip

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 agosto 2022) Da diversi giorni alcuni tabloid inglesindo di un forte astio fra, neodi, il primo dei quattro figli che la cantante ha avuto dall’ex calciatore David. Il tutto sarebbe nato da un malinteso sull’abito da indossare nel giorno del matrimonio. Si èto addirittura di guerra fredda fra suocera e nuora, scatenando ilpiù fantasioso. Come riportato dai colleghi di Fanpage.it, ci ha pensato la stessa, sulle pagine di Variety, a spiegare come stanno esattamente le cose: Pare che tutto, stando alla versione raccontata dalla modella a Variety, sia iniziato quando all’ultimo ha scelto di indossare per il suo grande giorno un abito ...