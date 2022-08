Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022)DELL’ 12 AGOSTOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONESUD A COMPLICARE LA SITUAZIONE, ANCHE IL MALTEMPO, IN PARTICOLARE LA GRANDINE, CON CONSEGUENTE VISIBILITA’ LIMITATA AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA LA BARRIERA DISUD E IL BIVIO PER L’A1NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA PER CHI PERCORRE LA A24TERAMO, IN QUESTO CASO CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO E A PROPOSITO DI MALTEMPO, COME DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTI ROVESCI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE NEL POMERIGGIO DI OGGI E DOMANI, A PARTIRE DALLE MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE. VI INVITIAMO A ...