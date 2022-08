Venezia, sondaggio per un attaccante della Cremonese (Di venerdì 12 agosto 2022) Nome nuovo per l'attacco del Venezia: come riferisce Alfredo Pedullà, i lagunari hanno effettuato un sondaggio per Samuele Di Carmine... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Nome nuovo per l'attacco del: come riferisce Alfredo Pedullà, i lagunari hanno effettuato unper Samuele Di Carmine...

sportli26181512 : Venezia, sondaggio per un attaccante della Cremonese: Nome nuovo per l'attacco del Venezia: come riferisce Alfredo… - TUTTOB1 : Pedullà: 'Venezia, sondaggio per Di Carmine' - LuigiBevilacq17 : RT @AlfredoPedulla: Stasera parte una grande #B: intanto, il #Venezia fa un sondaggio per #DiCarmine - D4rkJok3er : RT @AlfredoPedulla: Stasera parte una grande #B: intanto, il #Venezia fa un sondaggio per #DiCarmine - Domenic36396232 : #Venezia: sondaggio per #DiCarmine ?? [ @AlfredoPedulla ] #Calciomercato #StayTuned -