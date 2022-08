Venezia si spopola | sotto i 50mila abitanti in centro

(Di venerdì 12 agosto 2022) Assediata in certi giorni da 100mila turisti. Abitata pero' da meno dipersone. E' la faccia 'oscura' di, capitale mondiale del turismo ma con un numero di residenti pari a quelli di un ...

Da ieri i 'veneziani' che vivono nel centro storico (compresa la Giudecca) sono meno di 50mila. 'Sì, è pieno di venditori di maschere non fatte a Venezia, Murano è un disastro, meno male che son spariti i russi, forieri di orrori. Ma mi chiedo: dov'è finita la Mondadori? Una volta era a venti metri da qui.' VENEZIA - Psichiatra, sociologo, autore e scrittore, Paolo Crepet è nato a Torino, ma si sente veneziano da sempre, visto che padre e nonni erano lagunari e lui stesso ha frequentato la città.