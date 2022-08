Vedete quest'uomo? Ha rivoluzionato la Roma: qual è il segreto che nessuno sa (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima di firmare il mercato della Roma, Tiago Pinto ha griffato centinaia di articoli su un blog personale. Si chiamava benficadepedendente (ora è chiuso) ed era dedicato al Benfica, il grande amore ereditato dal padre che aveva vissuto l'epopea di Eusebio e delle due Coppe dei Campioni negli anni '60. Per Tiago è una passione che sfiora la mania: fin da piccolo studia il club nei minimi dettagli, in particolare chi lo gestisce, come e perché. La maggior parte dei pezzi del blog indagavano infatti le gesta dell'allora presidente del club Luis Felipe Vieira che, secondo Pinto, era partito bene ma aveva proseguito male. La svolta nella carriera dell'attuale Dg della Roma è datata 2012. Non tanto tempo fa, quindi, a sottolineare che Tiago Pinto oggi ha 38 anni, pochi per il ruolo che ricopre. In chiusura ad un'assemblea dei soci, a cui il giovane ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima di firmare il mercato della, Tiago Pinto ha griffato centinaia di articoli su un blog personale. Si chiamava benficadepedendente (ora è chiuso) ed era dedicato al Benfica, il grande amore ereditato dal padre che aveva vissuto l'epopea di Eusebio e delle due Coppe dei Campioni negli anni '60. Per Tiago è una passione che sfiora la mania: fin da piccolo studia il club nei minimi dettagli, in particolare chi lo gestisce, come e perché. La maggior parte dei pezzi del blog indagavano infatti le gesta dell'allora presidente del club Luis Felipe Vieira che, secondo Pinto, era partito bene ma aveva proseguito male. La svolta nella carriera dell'attuale Dg dellaè datata 2012. Non tanto tempo fa, quindi, a sottolineare che Tiago Pinto oggi ha 38 anni, pochi per il ruolo che ricopre. In chiusura ad un'assemblea dei soci, a cui il giovane ...

