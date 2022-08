Varata “Alla Grande-Pirelli”, la nuova barca di Ambrogio Beccaria (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina è stato varato il monoscafo Alla Grande – Pirelli, il nuovo Class40 di Ambrogio Beccaria, velista milanese trentenne che nel 2019 è stato il primo italiano a vincere la Mini-Transat. La barca, disegnata da Gianluca Guelfi in collaborazione con Fabio D’Angeli, grazie al supporto del main e lead sponsor Pirelli, è in partenza nei prossimi giorni per il trasferimento verso la Sicilia, in vista della prossima edizione della Palermo-Montecarlo. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione e del sostegno di Mapei (global sponsor). Il varo si è svolto a Genova Alla Calata Gadda, nel cuore del Porto Antico. Un bel vento da Nord ha accolto l’imbarcazione che è stata tenuta a battesimo da una madrina molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa mattina è stato varato il monoscafo, il nuovo Class40 di, velista milanese trentenne che nel 2019 è stato il primo italiano a vincere la Mini-Transat. La, disegnata da Gianluca Guelfi in collaborazione con Fabio D’Angeli, grazie al supporto del main e lead sponsor, è in partenza nei prossimi giorni per il trasferimento verso la Sicilia, in vista della prossima edizione della Palermo-Montecarlo. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione e del sostegno di Mapei (global sponsor). Il varo si è svolto a GenovaCalata Gadda, nel cuore del Porto Antico. Un bel vento da Nord ha accolto l’imzione che è stata tenuta a battesimo da una madrina molto ...

