Valeria Cardone | ex UeD | sta perdendo i capelli e si sfoga | «Ho paura»

(Di venerdì 12 agosto 2022) L'ex fidanzata di Matteo Ranieri,, ha recentemente dato luogo ad uno sfogo sui social in cui ha svelato un problema che sta affrontando da un po' di tempo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo un momento particolarmente stressante della sua vita, per tale ragione ha cominciato a manifestare alcuni disturbi. Quello che le sta generando maggiore ansia è la perdita dei. La ragazza, infatti, ha svelato che nell'ultimo periodo la situazione è letteralmente degenerata. Come se non bastasse, poi, da poco la giovane ha contratto il covid, il quale sembrerebbe aver peggiorato ulteriormente una situazione già altamente precaria. Lo sfogo disulla perdita di: ecco cosa succedesi è ...

